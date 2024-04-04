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Минприроды РТ: После рекультивации Самосыровского полигона жалоб на качество воздуха нет
Главным результатом рекультивации Самосыровского полигона является отсутствие жалоб от местных жителей на качество воздуха. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.
Он напомнил, что задача рекультивации Самосырово была поставлена, прежде всего, самими жителями Казани. «Только за 2021 год в наше министерство поступило более 300 жалоб на качество воздуха. Реализовать этот объект за три года мы смогли благодаря поддержке Раиса республики Рустама Минниханова и федерального Министерства природных ресурсов и экологии», – сказал Шадриков.
Министр добавил, что проект получил высокую оценку вице-премьера России Виктории Абрамченко, а также выразил уверенность, что технологии, которые использовались при рекультивации полигона, будут применены и в других регионах страны.
Напомним, рекультивация Самосыровского полигона проходила с 2021 года и завершилась в прошлом году. На данные цели было направлено 872,2 млн рублей. Благодаря реализации проекта улучшены условия проживания для 343 тыс. человек. Работы проводились в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».
Напомним также, выступая вчера в Госдуме с ежегодным отчетом о работе Правительства Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в частности, рассказал о решениях в области экологии и охраны окружающей среды. Он сказал, что в рамках нацпроекта «Экология» по всей стране ликвидировано порядка 200 объектов накопленного экологического вреда. В их числе – свалка в селе Прости Нижнекамского района республики, а также рекультивация свалки в Мензелинске и Самосыровского мусорного полигона в Казани. «Это крупнейшие объекты накопленного вреда», – прокомментировал глава Минприроды РТ Александр Шадриков.
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