В Казани полностью завершилась рекультивация Самосыровского полигона

Рекультивация Самосыровского полигона в Казани полностью завершена. Об этом заявил в прямом эфире программы «Татарстан онлайн» министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков.

«В этом году благодаря федеральному проекту „Чистая страна“ нацпроекта „Экология“ ликвидирован еще один объект негативного воздействия на карте Татарстана — это Самосыровский полигон. Еще с 2020 года мы обсуждали эту проблемную точку, тогда мы получили около 300 жалоб от жителей на качество атмосферного воздуха. Наконец-то объект был сдан в этом году», — рассказал министр.

По словам спикера, это пилотный проект Российской Федерации, рекультивация шла с внедрением системы активной дегазации. Отныне выбросы будут приносить пользу.

«Эта технология будущего, все свалки должны быть рекультивированы с внедрением такой системы, я считаю. Сейчас свалочный газ будет приносить пользу, энергоустановка в 1,5 МВт уже запущена. Прорабатываем с исполкомом Казани, где будет использоваться эта электроэнергия», — отметил Шадриков.

Рекультивация свалки продолжалась с 2021 года. На данные цели было направлено 872,2 млн рублей. Благодаря реализации проекта улучшены условия проживания для 343 тыс. человек.

Национальный проект «Экология» воплощается в жизнь с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.

Напомним, в республике запущен проект «Татарстан – республика достижений». Его цель – рассказать о том, чего уже достигла наша республика, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей Родины.