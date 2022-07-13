Минприроды РФ поддержало второй этап проекта по улучшению состояния Казанки

На днях экологи Татарстана защитили в Минприроды РФ второй этап пилотного проекта по улучшению экологического состояния Казанки. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ — главный госинспектор РТ в области охраны окружающей среды Айрат Шигапов.

«Проект поддержан специалистами Минприроды РФ. Сейчас разрабатывается техническое задание, определяется сумма и механизм финансирования привлечения научного сообщества», — сказал он.

На втором этапе предусматривается проведение научно-исследовательских разработок с участием ведущих научных организаций. Минприроды поддержало финансирование проекта из федерального бюджета, на эти работы уже подготовлено техзадание.

Результатом второго этапа проекта станет подготовка концепции экологического каркаса водосбора реки Казанки. Также планируется подготовить научно-обоснованные рекомендации по снижению диффузного загрязнения и улучшению качества воды.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ближайший год экологи и общественники определят источники загрязнения реки Казанки, а представители науки предложат пути решения этих проблем. Экологический результат уже через три года должны почувствовать около 2 млн горожан. В дальнейшем проект будет реализован на других водных объектах Татарстана и России.