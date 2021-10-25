Минобрнауки Татарстана разработает требования к школьной форме



В Татарстане разрабатывать типовые требования к школьной форме теперь будет Министерство образования и науки республики. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 26-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«В действующей статье закона „Об образовании” установлено, что типовые требования к одежде обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях Татарстана утверждаются Кабинетом Министров РТ. Законопроект предусматривает передачу полномочий по утверждению указанных типовых требований Министерству образования и науки», — сказала заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

Докладчик пояснила, что наделение министерства такими полномочиями позволит эффективнее регулировать вопрос о требованиях к школьной форме, а также оперативно вносить изменения в эти требования в случае необходимости.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минобрнауки Татарстана должно разработать типовые требования к школьной форме, где будут указаны рекомендации к парадной, спортивной и повседневной одежде мальчиков и девочек с учетом правил СанПиН.