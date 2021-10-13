Минобрнауки РТ о требованиях к школьной форме: «Мы не будем указывать цвет клеточки»

Депутаты поддержали законопроект, который позволяет Министерству образования и науки Татарстана разработать типовые требования к школьной форме. Решение было принято на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Документ представила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

«Министерство должно разработать типовые требования, где будут указаны рекомендации к парадной, спортивной и повседневной одежде мальчиков и девочек с учетом правил СанПиН. Но мы не будем указывать цвет клеточки. И, конечно, обязательное условие – учитывать материальные затраты, чтобы не ущемлялись интересы многодетных, малообеспеченных семей. Форма для того и разрабатывается, чтобы скрыть социальные различия. Главное требование – это должно быть бюджетно», – рассказала докладчик.

В настоящее время в республиканском законе «Об образовании» установлено, что типовые требования к одежде школьников в государственных и муниципальных образовательных организациях утверждаются Кабинетом Министров Татарстана.

«Законопроектом предусматривается передача полномочия по утверждению указанных типовых требований на уровень Министерства образования и науки республики. Наделение министерства вышеуказанным полномочием позволит повысить эффективность в регулировании вопроса о требованиях к школьной форме обучающихся в общеобразовательных организациях в Татарстане, а также оперативность внесения в требования изменений», – пояснила Асадуллина.

В беседе с журналистами она уточнила, что Минобрнауки разработает типовые требования, а школа своим локальным актом имеет право внести изменения. «Мы разработаем требования, чтобы были единые принципы подхода к школьной форме. Но цвет формы, клеточка, полосочка – это все можно обозначить на уровне школы локальным актом при согласовании с родителями, педагогическим и детским коллективами. То есть школа может утвердить тот или иной фасон», – добавила она.

По словам замминистра образования и науки, разработка требований начнется сразу после принятия законопроекта Госсоветом Татарстана, чтобы «к следующему учебному году школы смогли перестроиться».

«Если закон будет принят, утвержденные Кабмином требования будут признаны недействительными. Но пока мы работаем по ним. В новых типовых требованиях обязательным условием станет соблюдение правил Роспотребнадзора и СанПиН. До 1 января этого года в СанПиН, например, было указано, что длина юбки должна быть не выше и не ниже 10 см от колена, какая должна быть высота каблука. В новом СанПиН длина юбки не указывается», – отметила она.

Законопроект, связанный с внесением изменений в статью республиканского закона «Об образовании», будет рассмотрен на ближайшем заседании Госсовета РТ. Комитет рекомендует принять его сразу в трех чтениях.