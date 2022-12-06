Минобрнауки Татарстана объяснило возможность отмены занятий школьников из-за морозов

Министерство образования и науки Татарстана объяснило возможность отмены учебных занятий из-за морозов. В связи с тем, что в республике установилась холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на девять и более градусов ниже нормы, ведомство направило в муниципалитеты соответствующие рекомендации.

«Уроки могут быть отменены в начальных классах сельских школ при -23 градусах, в начальных классах городских школ и 5–9-х классах сельских школ при -25, а также в 5–9-х классах городских школ при -27, в 10–11-х классах сельских школ при 30 градусах мороза, а в 10–11-х классах городских школ при -32 градусах», — говорится в сообщении Минобрнауки РТ.

Кроме того, занятия по физкультуре на улице для младшеклассников могут проводиться лишь при температуре не ниже 3 градусов мороза и скорости ветра не более 6–10 м/с, для старшеклассников — не ниже -10 градусов.

Министерство также рекомендовало приостановить перевозку детей школьными автобусами и выезды детей за пределы муниципалитетов при температуре -25 градусов и ниже.

Руководители органов управления образования и образовательных организаций в период сильных морозов должны усилить контроль над работой систем теплоснабжения.

Как сообщал ранее «Татар-информ», в Татарстане из-за аномальных морозов объявлено штормовое предупреждение. По предварительным данным метеорологов, сильные холода сохранятся на территории республики вплоть до 9 декабря.