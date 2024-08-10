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Минобрнауки РТ за 13 млн рублей закупит БПЛА в образовательные учреждения
Для образовательных организаций Татарстана закупят конструкторы беспилотников и ресурсные наборы «Аэро». На это Минобрнауки РТ направит более 13 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.
Так, министерство планирует приобрести 30 конструкторов БПЛА с мощностью двигателя менее 150 Ватт, столько же конструкторов спортивного квадрокоптера, а также18 ресурсных наборов «Аэро» (программируемый учебный каадрокоптер).
Товары должны быть поставлены заказчику до 15 ноября 2024 года. Закупка финансируется из бюджетов Татарстана и Российской Федерации.
В октябре прошлого года в Татарстане была создана Правительственная межведомственная комиссия по реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». До этого, в начале августа, республика подала заявку на создание научно-производственного центра беспилотников.
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