Минобрнауки РТ за 13 млн рублей закупит БПЛА в образовательные учреждения

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Для образовательных организаций Татарстана закупят конструкторы беспилотников и ресурсные наборы «Аэро». На это Минобрнауки РТ направит более 13 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Так, министерство планирует приобрести 30 конструкторов БПЛА с мощностью двигателя менее 150 Ватт, столько же конструкторов спортивного квадрокоптера, а также18 ресурсных наборов «Аэро» (программируемый учебный каадрокоптер).

Товары должны быть поставлены заказчику до 15 ноября 2024 года. Закупка финансируется из бюджетов Татарстана и Российской Федерации.

В октябре прошлого года в Татарстане была создана Правительственная межведомственная комиссия по реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». До этого, в начале августа, республика подала заявку на создание научно-производственного центра беспилотников.