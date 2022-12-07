Минобрнауки РТ: У школы с памятником Сталину в Челнах нет лицензии на работу

Частная школа в 25-м комплексе Набережных Челнов, около которой установлен памятник советскому вождю Иосифу Сталину, не имеет лицензии на образовательную деятельность, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Миноборнауки Татарстана. Запретить руководству учебного заведения работу или заставить демонтировать монумент ведомство не может.

В школе «Смеем мечтать», которая открылась в феврале этого года, обучаются дети младшего возраста. На сайте учреждения говорится, что это «клуб семейного образования» для учеников с четырех лет. Открыл ее Максим Евтешин – ныне директор учебного заведения – нелегально, объяснили в Миноборе.

«Дело в том, что у нас очень востребованы коммерческие школы, особенно для детей младших классов. Работающим родителям это удобно – они хотят отдать ребенка в школу утром и вечером забрать его, не мучиться с уроками и так далее. Эта школа лицензии на образовательную деятельность не получала, она открыта нелегально. Директор – коммунист, что хочет, то и делает. Мы не имеем права вмешиваться и приходить в эту школу с проверкой, а тем более требовать, чтобы памятник демонтировали. К нему (Евтешину) приезжала прокуратура, но он отвечает, что учителя арендуют помещения в школе для проведения репетиционных занятий, что вполне законно», – поясняет руководитель пресс-службы Миноборнауки РТ Алсу Мухаметова.

Учащиеся в школе дети числятся на семейном обучении и прикреплены к другим школам, в которых они проходят аттестацию по итогам обучения. Причем знания у них довольно слабые, но благодаря статусу семейного обучения у них не будет в будущем проблем с переходом в обучные школы, отмечают в ведомстве.

Напомним, накануне стало известно, что официальное открытие памятника Сталину, которые Евтешин установил по собственной инициативе, запланировано на весну. Сам он объяснил это достижениями вождя во время индустриализации страны и Великой Отечественной войны. «Все эти достижения были бы невозможны без планомерного и всестороннего развития образовательной системы в СССР, толчок которому дал Сталин», – отмечал директор школы.