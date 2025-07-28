Минобрнауки РТ: «Сферум» подключат к МАХ, чтобы сделать его еще более удобным

Интеграция «Сферума» в национальный мессенджер МАХ призвана улучшить работу образовательной платформы. Об этом сообщила «Татар-информу» руководитель пресс-службы Минобрнауки РТ Алсу Мухаметова.

«В соцсетях отмечается обеспокоенность некоторых родителей в связи с информацией о переходе на новый российский мессенджер, который должен заменить платформу «Сферум». Поясняем, что новый мессенджер МАХ создан по федеральному закону № 156-ФЗ для обеспечения безопасного и качественного обмена информацией. Для учебных целей по-прежнему используется только «Сферум», согласно Постановлению Правительства РФ № 1241. Сейчас «Сферум» подключают к новому мессенджеру, чтобы сделать его еще более удобным», – рассказала она.

Мухаметова также назвала преимущества перехода на МАХ, одно из них – безопасность и конфиденциальность.

«Платформа соответствует требованиям российского законодательства по информационной безопасности, а ее инфраструктура размещена на территории России. Быстрая и легкая программа», – уточнила она.

Еще одно преимущество – удобство и интеграция. В частности, все сообщения и чаты из «Сферума» планируют автоматически перенести в национальный мессенджер, который работает даже на простых телефонах и при слабом интернете.

Следующее достоинство – простая регистрация, которую можно пройти только по номеру телефона без VK ID.

«Будет один аккаунт, современный и понятный интерфейс. Обеспечат и оперативный обмен официальной информацией. Через мессенджер можно передавать расписание уроков, объявления и экстренные уведомления», – подчеркнула руководитель пресс-службы.

Она добавила, что появятся новые возможности для учебы и взаимодействия.

По данным Минпросвещения РФ, национальный мессенджер не только сохранит базовый функционал «Сферума», но и предложит полезные для учебы функции.