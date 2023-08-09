Минобрнауки РТ: Самое большое число олимпиадников готовят школы четырех муниципалитетов

Самое большое число олимпиадников готовят школы Казани, Набережных Челнов, Актанышского и Сабинского районов Татарстана. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В этих муниципалитетах стабильно большое количество победителей и призеров олимпиад как республиканского, так и всероссийского уровня», – сказала она.

По словам Закировой, победы школьников на олимпиадах служат еще и показателем результативности системы образования муниципального района.

Что касается достижений на олимпиадах по отдельным предметам, то учащиеся Татарстана сильны в химии, отметила замминистра образования и науки.

«Пересмотрели подготовку олимпиадников по физике. В этом году только один школьник завоевал призовое место на уровне России, для нас это недостаточно. Поэтому продолжаем искать пути решения», – подчеркнула она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан сохранил третье место по числу победителей всероссийских олимпиад школьников.