Минобрнауки РТ: Родители могут приходить на праздничные утренники в детсадах

В Татарстане родители вправе посещать праздничные утренники в детских садах при условии соблюдения санитарных требований. Об этом в ответ на многочисленные обращения родителей дошкольников сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В соответствии с правилами СанПиН 3.1/2.4.3598-20 запрета на проведение различных мероприятий, в том числе праздничных, в рамках одной дошкольной группы нет. <…> как и нет требований по ограничению входа родителей в детский сад», — пояснили в ведомстве.

Вместе с тем в условиях продолжающейся пандемии коронавируса Covid-19 необходимо соблюдать санитарные требования. Речь идет о термометрии на входе, обработке рук антисептиками и использовании маски.

«Решение о возможности проведения мероприятий с участием родителей принимается заведующей детским садом», — также уточнили в Минобрнауки.

До этого ведомство сообщало о более жестких ограничениях для родителей при посещении детских утренников. Согласно данным на начало ноября, на мероприятии был вправе присутствовать «только один из родителей ребенка с QR-кодом о вакцинации или справкой о перенесенном в течение полугода заболевании».