news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Наука и образование
1 ноября 2021  18:26

Минобрнауки Татарстана пояснило, как родители смогут посещать утренники в детсадах

news_top_970_100

Родители могут посещать утренники в детских садах Татарстана при соблюдении определенных требований, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Присутствовать на мероприятии может только один из родителей ребенка с QR-кодом о вакцинации или справкой о перенесенном в течение полугода заболевании», — отметили в министерстве.

Кроме того, родители должны пройти термометрию на входе в дошкольное учреждение и быть на детском празднике в маске. При рассадке в зале должна соблюдаться социальная дистанция.

Но на утренники не допускаются лица старше 60 лет и другие дети из семьи, не посещающие данную группу.

Кроме того, не должны участвовать в праздниках аниматоры и другие лица, не являющиеся персоналом детского сада.

#детский утренник #детсады рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное