Минобрнауки Татарстана пояснило, как родители смогут посещать утренники в детсадах

Родители могут посещать утренники в детских садах Татарстана при соблюдении определенных требований, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Присутствовать на мероприятии может только один из родителей ребенка с QR-кодом о вакцинации или справкой о перенесенном в течение полугода заболевании», — отметили в министерстве.

Кроме того, родители должны пройти термометрию на входе в дошкольное учреждение и быть на детском празднике в маске. При рассадке в зале должна соблюдаться социальная дистанция.

Но на утренники не допускаются лица старше 60 лет и другие дети из семьи, не посещающие данную группу.

Кроме того, не должны участвовать в праздниках аниматоры и другие лица, не являющиеся персоналом детского сада.