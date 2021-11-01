Минобрнауки Татарстана пояснило, как родители смогут посещать утренники в детсадах
Родители могут посещать утренники в детских садах Татарстана при соблюдении определенных требований, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
«Присутствовать на мероприятии может только один из родителей ребенка с QR-кодом о вакцинации или справкой о перенесенном в течение полугода заболевании», — отметили в министерстве.
Кроме того, родители должны пройти термометрию на входе в дошкольное учреждение и быть на детском празднике в маске. При рассадке в зале должна соблюдаться социальная дистанция.
Но на утренники не допускаются лица старше 60 лет и другие дети из семьи, не посещающие данную группу.
Кроме того, не должны участвовать в праздниках аниматоры и другие лица, не являющиеся персоналом детского сада.