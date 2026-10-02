Минобрнауки РТ разработает дополнительные меры поддержки педагогов

Министерство образования и науки Татарстана до конца этого года разработает дополнительные меры поддержки педагогов. Об этом сообщил журналистам в Доме учителя министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Татарстан имеет огромный опыт поддержки учителей, не только молодых, но и более опытных. И сейчас мы думаем о дополнительных мерах поддержки в рамках исполнения поручений Раиса РТ Рустама Минниханова и указа Президента РФ Владимира Путина. Мы сейчас этим занимаемся», – заявил он.

Глава Минобрнауки отметил, что вопрос о дополнительных мерах поддержки обсуждается с педагогическим сообществом.

«Мы хотим, чтобы изменилась система оплаты труда в плане заведования кабинетами, проверки тетрадей, поддержки руководителей, в методическом плане и так далее. Конкретно назвать эти меры пока нельзя, потому что мы их только обсуждаем», – уточнил он.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании Государственному Совету РТ поручил Министерству образования и науки разработать программу поддержки учительства и представить ее до конца года.

В Татарстане уже введена ежемесячная надбавка молодым специалистам в размере 10 тыс. рублей. Выплата предоставляется в течение первых трех лет непрерывной работы педагогам детских садов, школ, организаций для детей-сирот, учреждений дополнительного образования, колледжей и техникумов.

Учителям на конкурсной основе также предоставляются ежемесячная выплата компенсации аренды жилья – 20 тыс. рублей (для 300 человек) и жилищный сертификат в сумме 1 млн рублей (для 350 человек).

Кроме того, действуют гранты «Наш новый профессионал» (для педагогов колледжей и техникумов), «Наш новый воспитатель», «Наш новый педагог дополнительного образования», «Наш новый учитель».

На эти цели из бюджета Татарстана выделено более 1 млрд рублей.

Благодаря федеральной программе «Земский учитель» за пять лет на востребованные вакантные должности в сельской местности трудоустроены 77 педагогов, в том числе 48 учителей из других регионов России. Все они получили единовременное вознаграждение в размере 1 млн рублей.

За два года реализации проекта «Физико-математический прорыв» грантовую поддержку получили обучающиеся, учителя и школы. Всего из бюджета республики за два учебных года было направлено около 500 млн рублей. В рамках проекта открыто 40 классов, функционируют 200 кружков, которые посещают более 2 тыс. учеников.

В этом году запустили еще один проект – «Физико-химический прорыв». Благодаря его реализации открываются профильные кружки и смены, проводятся экскурсии и онлайн-занятия. Предусмотрены поощрения детей и учителей, гранты школам. На эти цели в бюджете РТ на три года заложено около 1,5 млрд рублей.

В республике также проводится обучение работе с искусственным интеллектом. Летом 700 учителей повысили квалификацию по этому направлению. С сентября начали работу 339 кружков для школьников 5–7 классов и студентов 1–2 курсов колледжей и техникумов. Преподаватели получат выплаты по 25 тыс. рублей в месяц.

В Татарстане трудятся более 77 тыс. педагогических работников. Из них более 37 тыс. работают в школах, около 20 тыс. – в детских садах, более 8 тыс. – в учреждениях дополнительного образования, 11,9 тыс. – в организациях высшего и среднего профессионального образования.