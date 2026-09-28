Минниханов поручил разработать программу поддержки учителей

Ключевая роль в системе образования отводится педагогам, сообщил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов в Послании Госсовету РТ. Он поручил создать благоприятные условия для их работы.

«Наша задача – создание благоприятных условий для их деятельности и в целом повышение престижа профессии учителя. В республике принят комплекс решений в этом направлении, в том числе надбавка молодым специалистам, гранты, жилищный сертификат. Чтобы отдать дань уважения профессии учителя, в Казани открыт памятник учителю и одноименный сквер на набережной. Свою деятельность начал Дом учителя, где педагоги смогут повышать квалификацию у лучших российских и мировых экспертов», – сказал он.

Минниханов отметил, что предстоит решить еще много задач в этой сфере. Он поручил Министерству образования и науки разработать программу поддержки учительства и представить ее до конца года.