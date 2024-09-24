В Минобрнауки РТ назвали причины повышения платы за детский сад

Повышение родительской платы за детский сад на 8% с начала 2025 года связано в том числе с подорожанием питания. Об этом «Татар-информу» сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан.

«С 1 января 2025 года повышается размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детских садах республики на 8%. Повышение родительской платы связано с ростом расходов на финансовое обеспечение деятельности ДОО, в том числе рост расходов на организацию питания», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Родительская плата в Татарстане варьируется в зависимости от вида учреждения, режима работы и возраста ребенка. Например, в общеразвивающих группах с 10,5 часовым пребыванием ребенка от 3 до 7 лет родительская плата составляет 3732 рубля. Со следующего года она увеличится на 310 рублей по сравнению с 2024-м.

Все льготы по оплате и компенсации сохраняются. Так, например, от родительской платы полностью освобождаются дети-инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей. Для детей участников СВО детсады работают бесплатно. Кроме того, в Татарстане есть льготы для многодетных семей. Например, родители троих и более детей платят лишь 50% от установленной суммы.

Эти утром стало известно, что в Татарстане утвердили максимальный размер родительской платы за детсад на 2025 год.