Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Минобрнауки РТ назвали причины повышения платы за детский сад
Повышение родительской платы за детский сад на 8% с начала 2025 года связано в том числе с подорожанием питания. Об этом «Татар-информу» сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан.
«С 1 января 2025 года повышается размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детских садах республики на 8%. Повышение родительской платы связано с ростом расходов на финансовое обеспечение деятельности ДОО, в том числе рост расходов на организацию питания», – сообщили в пресс-службе ведомства.
Родительская плата в Татарстане варьируется в зависимости от вида учреждения, режима работы и возраста ребенка. Например, в общеразвивающих группах с 10,5 часовым пребыванием ребенка от 3 до 7 лет родительская плата составляет 3732 рубля. Со следующего года она увеличится на 310 рублей по сравнению с 2024-м.
Все льготы по оплате и компенсации сохраняются. Так, например, от родительской платы полностью освобождаются дети-инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей. Для детей участников СВО детсады работают бесплатно. Кроме того, в Татарстане есть льготы для многодетных семей. Например, родители троих и более детей платят лишь 50% от установленной суммы.
Эти утром стало известно, что в Татарстане утвердили максимальный размер родительской платы за детсад на 2025 год.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»