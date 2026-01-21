Минобрнауки РТ ожидает участия 5 тыс. девятиклассников в эксперименте с двумя ОГЭ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан в этом году стал участником эксперимента по сдаче двух предметов ОГЭ вместо четырех. Минобрнауки РТ ожидает, что в нем примут участие 5 тыс. девятиклассников, что составляет 10% от их количества. Об этом сегодня сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на встрече с журналистами региональных и федеральных СМИ.

«После девятого класса будет возможность сдать два экзамена для получения аттестата и поступления на те направления подготовки, которые определены, в 51 учреждение среднего профессионального образования. Поступить на специальности, выбранные в рамках эксперимента, могут выпускники, желающие получит рабочие профессии», – заявил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам министра, в республике в рамках эксперимента определено 33 профессии и семь специальностей. До 1 марта девятиклассникам нужно будет выбрать: сдавать только два экзамена, русский язык и математику, или четыре – помимо русского и математики еще два предмета по выбору, уточнил он.

«Если кто-то решил сдать два предмета, но вдруг передумал, то за две недели до начала экзаменов можно изменить свое решение. Кроме того, есть дополнительные дни для сдачи еще двух экзаменов. Если и в это время не успеют, то могут досдать в сентябре», – подчеркнул он.

При этом Хадиуллин предупредил, что «перехитрить никого не удастся».

«Аттестаты тех, кто сдал два или четыре экзамена, ничем не отличаются. Некоторые, наверное, думают: «Сдам два экзамена, а пойду на другие специальности». Нет, не получится. В государственной информационной системе будет информация о том, сколько экзаменов сдал выпускник», – сказал он.

Глава Минобрнауки добавил, что с двумя экзаменами также нельзя будет поступить в десятый класс.