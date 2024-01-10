Минобрнауки РТ о запрете гаджетов: Школа сама решает, где хранить телефоны учащихся

В декабре прошлого года были внесены изменения в федеральный закон об образовании. Одна из поправок запрещает ученикам использовать мобильные телефоны на уроках. Где будут храниться гаджеты учащихся, решают сами школы, сообщил замминистра образования и науки РТ Рамис Музипов.

«Каждая образовательная организация самостоятельно определяет, исходя из своих организационных возможностей, как сдавать и где хранить сотовые телефоны, как выдавать их после уроков. Во время отсутствия у детей мобильных телефонов ответственность за них несет школа», — рассказал спикер.

По словам Музипова, если раньше школы сами решали, разрешить или запретить использование мобильников на уроках, то теперь это законодательная норма, которая действует на всей территории России.

При этом исключение составят экстренные случаи, связанные с опасностью для жизни и здоровья учащихся или учителей. «Сохранена возможность в исключительных случаях связаться с родителями. Для этого детям необходимо обратиться к классному руководителю или другому взрослому, который обеспечит связь», — уточнил замминистра образования и науки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ограничении использования смартфонов на уроках.