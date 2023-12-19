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Путин подписал закон об ограничении использования смартфонов на уроках
В России введено ограничение для школьников на использование смартфонов на уроках. Исключением станут ситуации, в которых существует угроза жизни или здоровью учеников или работников школы, и другие ЧС. Закон о внесении изменений в ФЗ «Об образовании» подписал Президент России Владимир Путин.
«Пункт 2 после слов „правил внутреннего распорядка“ <...> дополнить пунктом 4 следующего содержания: не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», — говорится в документе.
Этим же документом с 1 сентября 2024 года в начальных и средних классах вводятся обязательные уроки труда.
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