Путин подписал закон об ограничении использования смартфонов на уроках

В России введено ограничение для школьников на использование смартфонов на уроках. Исключением станут ситуации, в которых существует угроза жизни или здоровью учеников или работников школы, и другие ЧС. Закон о внесении изменений в ФЗ «Об образовании» подписал Президент России Владимир Путин.

«Пункт 2 после слов „правил внутреннего распорядка“ <...> дополнить пунктом 4 следующего содержания: не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», — говорится в документе.

Этим же документом с 1 сентября 2024 года в начальных и средних классах вводятся обязательные уроки труда.