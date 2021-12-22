Минобрнауки РТ направило в муниципалитеты рекомендации об отмене занятий из-за морозов

Министерство образования и науки Татарстана направило руководителям отделов и управлений образования муниципалитетов рекомендации о возможности отмены учебных занятий из-за низкой температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Уроки могут быть отменены в начальных классах сельских школ при -23 градусах, в начальных классах городских школ и 5–9-х классах сельских школ при -25, а также в 5–9-х классах городских школ при -27 градусах, в 10–11-х классах сельских школ при 30 градусах мороза, а в 10–11-х классах городских школ при -32 градусах», — отметили в Минобрнауки.

Кроме того, занятия по физкультуре на улице могут проводиться для младшеклассников лишь при температуре воздуха не ниже 3 градусов мороза и скорости ветра не более 6–10 м/с, а для старшеклассников — не ниже -10 градусов.

Министерство также рекомендует приостановить перевозку детей школьными автобусами и выезды детей за пределы муниципалитетов при температуре воздуха -25 градусов и ниже.

Руководителям органов управления образования и образовательных организаций республики в период сильных морозов рекомендовано усилить контроль над работой систем теплоснабжения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани и Татарстане в целом ожидаются резкие перепады температур и атмосферного давления.