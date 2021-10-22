Минобрнауки России разрешило вузам перевести студентов на дистанционное обучение

Вузы России на период нерабочих дней могут перевести студентов на дистанционное обучение или самостоятельную работу. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, передает его слова РИА Новости.

«Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования», – отметил глава Минобрнауки России.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Казанского федерального университета, окончательное решение по этому вопросу вуз еще не принял.

Президент России Владимир Путин своим указом объявил во всех регионах с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями с сохранением заработной платы работников.