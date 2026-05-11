Общество 11 мая 2026 09:24

Минобрнауки России объявило о введении «дня тишины» при зачислении в вузы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министерство образования и науки России объявило о введении при приеме в вузы «дня тишины», во время которого абитуриент не сможет управлять своими согласиями на зачисление. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Андрей Омельчук, передает ТАСС.

«Университет издает приказ о зачислении, и уже невозможно управлять своими согласиями. Нам кажется, что это добавит прозрачности», – заявлял ранее журналистам, анонсируя эту меру, Омельчук.

В результате, пояснял замминистра, за день до издания приказа «видна вся конкурсная ситуация», а в сам день его издания «работать с согласием нельзя». «Это позволит университету более корректно подойти к приказам, <…> а для абитуриентов сделает ситуацию более предсказуемой», – утверждал он.

Еще осенью прошлого, 2025 года стало известно, что в 2026/2027 учебном году общий объем контрольных цифр приема в российские вузы сохранится на уровне прошлого года и составит 620,5 тыс. бюджетных мест.

