КФУ вошел в число крупнейших вузов страны по количеству бюджетных мест

Казанский (Приволжский) федеральный университет вошел в число крупнейших вузов России по количеству бюджетных мест, заняв третье место в соответствующем рейтинге Минобрнауки РФ.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства, в КФУ предусмотрено около 21 тыс. бюджетных мест. Университет уступает только Уральскому федеральному университету, где их число достигает 30 тыс., и МГУ имени М.В. Ломоносова с 23,5 тыс. мест.

В пятерку лидеров также вошли МГТУ им. Н.Э. Баумана и Высшая школа экономики – в каждом из этих вузов предусмотрено по 19,4 тыс. бюджетных мест.

Кроме того, в десятку крупнейших по данному показателю вузов страны вошли Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет, Донской государственный технический университет и МИРЭА. В этих учебных заведениях количество бюджетных мест варьируется от 15,5 до 18,7 тыс.