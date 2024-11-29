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Общество 29 ноября 2024 15:56

Минобрнауки РФ утвердило обязательный ЕГЭ по русскому языку для поступления в вуз

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Сдача Единого госэкзамена по русскому языку стала обязательной в качестве вступительного испытания для всех специальностей в вузах. Соответствующий приказ утвердило Министерство науки и высшего образования России.

Помимо русского языка, в перечень вступительных испытаний в вузы вошли профильные предметы из списка обязательных на выбор учебного заведения, а также один-два профильных предмета из оставшихся в перечне: вуз вправе выбрать самостоятельно или предоставить выбор поступающему.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Мусаев сообщил, что в ЕГЭ по физике, химии и биологии может появиться экспериментальная часть.

#ЕГЭ по русскому языку #егэ #Минобрнауки РФ
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