Минобрнауки РФ утвердило обязательный ЕГЭ по русскому языку для поступления в вуз

Сдача Единого госэкзамена по русскому языку стала обязательной в качестве вступительного испытания для всех специальностей в вузах. Соответствующий приказ утвердило Министерство науки и высшего образования России.

Помимо русского языка, в перечень вступительных испытаний в вузы вошли профильные предметы из списка обязательных на выбор учебного заведения, а также один-два профильных предмета из оставшихся в перечне: вуз вправе выбрать самостоятельно или предоставить выбор поступающему.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Мусаев сообщил, что в ЕГЭ по физике, химии и биологии может появиться экспериментальная часть.