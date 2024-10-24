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Общество 24 октября 2024 10:02

Минобрнауки РФ: Победители олимпиады стран БРИКС смогут поступить на бюджет в вузы РФ

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В Международной олимпиаде стран БРИКС смогут участвовать студенты-бакалавры, победители и призеры получать возможность поступить на бюджет в российские вузы на магистратуру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

«Пилотное проведение олимпиады предполагается для выпускников бакалавриата. Планируется, что победители и призеры олимпиады смогут на бесплатной основе пройти обучение в российских университетах по программам магистратуры. В дальнейшем данная возможность будет представлена и для обучения в университетах других стран БРИКС», – сказано в сообщении.

В настоящее время ведомством разрабатывается концепция олимпиады. Сроки ее проведения, критерии отбора участников и тематические направления будут определены и представлены в следующем году.

БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят 10 стран. Саммит БРИКС в Казани собрал представителей более чем 30 государств.

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#БРИКС #Образование #вузы #олимпиада
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