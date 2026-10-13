Минобрнауки планирует лишить отчисленных права поступать в тот же вуз на 5 лет

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Министерство науки и высшего образования РФ намерено ограничить право отчисленных студентов поступать в тот же вуз на пять лет с момента исключения. Это следует из проекта приказа ведомства, передает ТАСС.

«Лица, отчисленные из организации в связи с применением к ним отчисления как меры дисциплинарного взыскания, не подлежат приему в эту организацию в течение пять лет после отчисления», – сказано в проекте документа.

Ранее стало известно, что Минобрнауки планирует изменить порядок поступления в магистратуру таким образом, чтобы абитуриенты могли подавать заявления максимум на пять направлений в одном вузе.