Минобрнауки РФ: Очная подача документов в вуз будет зависеть от эпидситуации в регионах

Приемная кампания в вузах России начнется не позднее 20 июня. При этом возможность подать документы очно будет зависеть от эпидемиологической обстановки в каждом регионе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Возможность подавать документы лично будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19 в каждом конкретном регионе», – отметили в ведомстве.

Дистанционно абитуриенты могут подать документы при помощи суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», через официальный сайт вуза, а также по почте.

На данный момент в 65 регионах России выявлены случаи омикрон-штамма Covid-19, который вызывает наибольшее беспокойство в мире из-за высокой заразности. Ранее, 12 января, Президент РФ Владимир Путин на совещании с Правительством предупредил, что осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии коронавируса.