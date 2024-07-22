Минобрнауки РФ объяснило слова Фалькова об обеспечении студентов общежитиями

Подход Министерства науки и высшего образования России к заселению студентов в общежития заключается в том, чтобы обеспечивать местами всех обучающихся, но в первую очередь тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков предложил предоставлять возможность проживать в общежитиях только студентам, относящимся к числу малоимущих или оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Он также призвал продумать создание еще одного статуса жилья для учащихся — отличного от общежития, но с разумной ценой.

«Подход Министерства науки и высшего образования Российской Федерации состоит в том, чтобы обеспечить местами в общежитиях всех обучающихся, и в первую очередь тех из них, кто находится в сложной жизненной ситуации», — заверили в федеральном ведомстве.

Там также подчеркнули, что в том числе для этого реализуется проект по реконструкции 800 общежитий, который улучшит условия проживания 250 тыс. студентов. Кроме того, по поручению Президента РФ Владимира Путина с 2025 по 2030 год планируется возвести не менее 25 современных кампусов.

Помимо прочего, в ведомстве напомнили, что общежитие предоставляется обучающимся в порядке, установленном локальными нормативными актами учреждений образования. Если мест в жилищном фонде вуза не хватает, заключаются договоры с организациями, располагающими свободными жилыми помещениями.