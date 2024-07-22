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Фальков предложил предоставлять общежития только малоимущим студентам
Возможность проживать в общежитиях следует предоставлять только студентам, относящимся к числу малоимущих или оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на расширенном совместном заседании комитетов Государственной Думы по науке и высшему образованию и по контролю.
«Очевидно, надо решать вопрос, и общежитие, как сущность, оставлять только для малоимущих студентов либо тех, кто находится в сложной жизненной ситуации», — заявил министр науки и высшего образования России (цитата по РИА Новости).
По словам Фалькова, стоимость проживания в общежитиях абсолютно неадекватна затратам на их содержание. Таким образом, по сути, они выполняют социальную функцию, уточнил министр.
Соответственно, уверен руководитель Минобрнауки, необходим еще один статус жилья для студентов — что-то отличное от общежитий, с разумной ценой.
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