Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минобрнауки рекомендовало вузам учитывать участие абитуриента в СВО и начислять допбаллы
Минобрнауки России рекомендовало вузам учитывать прохождение военной службы или участие в добровольческих формированиях в рамках спецоперации в качестве индивидуальных достижений при поступлении и начислять за это до 10 баллов. Письмо замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрия Афанасьева опубликовано на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
«<...> при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета учитываются следующие индивидуальные достижения поступающих, к которым относятся прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в ВС РФ, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, в ходе специальной военной операции <...>» — говорится в документе.
Отмечается, что сумма баллов, начисленных абитуренту за индивидуальные достижения, не может быть более 10 баллов.
Ранее, 24 июня, Президент Владимир Путин подписал закон о льготах для участников СВО при поступлении в вузы и колледжи.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»