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Общество 30 июня 2023 14:23

Минобрнауки рекомендовало вузам учитывать участие абитуриента в СВО и начислять допбаллы

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Минобрнауки России рекомендовало вузам учитывать прохождение военной службы или участие в добровольческих формированиях в рамках спецоперации в качестве индивидуальных достижений при поступлении и начислять за это до 10 баллов. Письмо замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрия Афанасьева опубликовано на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

«<...> при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета учитываются следующие индивидуальные достижения поступающих, к которым относятся прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в ВС РФ, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, в ходе специальной военной операции <...>» — говорится в документе.

Отмечается, что сумма баллов, начисленных абитуренту за индивидуальные достижения, не может быть более 10 баллов.

Ранее, 24 июня, Президент Владимир Путин подписал закон о льготах для участников СВО при поступлении в вузы и колледжи.

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