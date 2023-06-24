Путин подписал закон о льготах для участников СВО при поступлении в вузы и колледжи

Участники специальной военной операции (СВО) смогут поступать на бюджетные места в вузы и колледжи в пределах отдельной квоты. Принимать их будут по результатам вступительных испытаний. Те, кто уже учится платно, смогут в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение. Соответствующих закон подписал Президент Владимир Путин.

Льготы также распространяются на детей медицинских работников, погибших от заболеваний при исполнении трудовых обязанностей в период пандемии. Их предлагается зачислять в вузы на программы медицинского и фармацевтического образования по отдельной квоте, без вступительных испытаний.

Кроме того, указанным категориям граждан также предоставляется возможность поступить за счет средств федерального бюджета на подготовительные курсы в федеральных вузах.

Закон дополняет список индивидуальных достижений абитуриентов. К ним теперь относятся прохождение военной службы по призыву, по контракту и в период мобилизации в Вооруженных силах РФ, а также пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы РФ в ходе СВО.

Правительству РФ Путин поручил определить порядок перераспределения вакантных бюджетных мест в вузах для перевода обучающихся участников спецоперации с платного на бесплатное обучение.