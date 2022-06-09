Минобрнауки предложило наказывать студентов-целевиков за плохую учебу

Минобрнауки РФ предложило ввести поправки в положение о целевом наборе в вузы и колледжи и предусмотреть наказание за плохую учебу для студентов-целевиков. Об этом пишет газета «Ведомости».

В договорах таких студентов появится ряд новых пунктов. В частности, заказчик обучения будет сам выбирать предметы, модули и практики для студента целевого направления, причем по ним будут сформулированы основные критерии успеваемости.

Потенциальный работодатель сможет также принимать решение «о неисполнении требований» по итогам не менее чем двух промежуточных аттестаций. Соответствующие правила планируется установить с 1 сентября 2023 года.

Целевое обучение организуется тремя сторонами — абитуриентом, организацией-заказчиком и учреждением образования. Между ними заключается соответствующий договор. После окончания обучения студент-целевик должен отработать установленное в договоре время в организации, которая оплачивала его обучение.

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