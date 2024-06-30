Минобрнауки: Повышение стипендий студентам с детьми «просчитано и проработано»

Инициатива о повышении стипендий студентам с детьми до уровня МРОТ уже проработана и финансово просчитана совместно с Министерством труда. Далее ее принятие является вопросом согласования и договоренностей, объяснила замглавы Минобрнауки РФ Ольга Петрова.

«Это проект, который мы предлагаем в рамках нацпроекта „Семья“. И это совместная с нами инициатива, все это прорабатывается, просматривается», — поделилась она с РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в российских вузах сейчас обучаются порядка 34 тысяч мам-студенток. Число студенческих семей составляет около 17 тысяч. Однако в некоторых еще нет детей, поэтому пока сложно ответить, скольких молодых людей затронут изменения.

Петрова добавила, что также ведется работа над структурой национального проекта «Семья». Обсудить ее планируют в июле во время стратегических сессий Правительства.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина. Указом главы государства 2024-й объявлен в стране Годом семьи.