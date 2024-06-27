Студентам вузов с детьми могут предостпавить стипендию на уровне МРОТ

Студентам вузов, у которых есть дети-дошкольники, предложили начислять новую стипендию на уровне минимального размера оплаты труда. В случае принятия выплату включат в национальный проект «Семья», сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки России.

Ведомство является инициатором проекта — соответствующее письмо уже было направлено в Министерство труда России.

«Минобрнауки России направило в Минтруд России предложения о включении в национальный проект „Семья“ ежемесячной социальной стипендии обучающимся матерям (отцам) с ребенком (детьми) на содержание детей дошкольного возраста в размере МРОТ», — отмечается в сообщении.

В министерстве отметили, что в настоящее время 452 российских вуза уже выплачивают матпомощь студенткам, у которых во время обучения родился ребенок. В 347 образовательных организациях предоставляется материальная поддержка матерям и отцам-одиночкам.

В издании напомнили, что сейчас МРОТ в России достигает 19 242 рублей, а в новом году будет рассчитываться в соответствии с медианной зарплатой на рынке труда. То есть сумма будет на 15% больше, чем в 2024-м.

Новый национальный проект будет запущен в России с 1 января следующего года. 2024-й же объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом семьи.