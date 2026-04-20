Минобрнауки планирует сократить сроки присуждения ученых степеней за счет цифровизации

Трансформация системы государственной научной аттестации продолжается в России. Как сообщил и.о. директора Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки России Михаил Козлов на научно-практическом семинаре в Казани, изменения направлены на повышение качества экспертной оценки диссертаций и оптимизацию процедур.

«В настоящее время, в соответствии с поручением Президента, проводится перевод системы Высшей аттестационной комиссии под эгиду Российской академии наук. Это главная трансформация, которая происходит», – отметил он.

При этом Минобрнауки сохраняет за собой организационно-техническое сопровождение процедуры и предоставление государственных услуг в сфере научной аттестации. Экспертная функция усиливается за счет участия Российской академии наук, в том числе в формировании и работе экспертного сообщества.

В ведомстве подчеркивают, что модернизация системы включает цифровизацию процессов и сокращение регламентных сроков рассмотрения аттестационных дел.

«Мы уже значительно сократили сроки и планируем дальнейшее сокращение за счет цифровизации процессов», – отметил Михаил Козлов.

В результате реформы планируется повышение эффективности процедур государственной научной аттестации при сохранении требований к качеству экспертизы.

Напомним, в Казани проходит научно-практический семинар, посвященный развитию системы государственной аттестации научных и научно-педагогических работников. Представители Минобрнауки России, вузов, научных организаций и диссертационных советов обсуждают изменения в процедуре присуждения ученых степеней и практические вопросы работы системы.