Минобрнауки опровергло сведения о программе по «чипированию мозга»

В Министерстве науки и высшего образования РФ заявили, что на программу по разработке микрочипов, вживляемых в мозг человека, средств не выделялось, сообщает радио Sputnik.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в стране разрабатывают федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», «в которой присутствуют разработки нейроинтерфейсов, которые допускают управление внешними устройствами через имплант, вживленный в мозг человека».

В статье подчеркивалось, что программу оценили в 54 млрд рублей, а деньги на нее планируют выделять из бюджетов нацпроектов «Наука», «Демография», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика».

«Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки», — заявили в министерстве.

Также утверждалось, что документ был якобы подготовлен Российской академией наук вместе с МГУ имени Ломоносова и поддержан Президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что не видел этого документа, и у Кремля нет сведений о программе «чипирования».