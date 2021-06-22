Песков отметил, что Кремль не знает о программе «вживления чипов»

У Кремля нет информации о программе по «вживлению чипов» в мозг человека, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Российская академия наук (РАН) совместно с МГУ им. Ломоносова разрабатывает федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект», которая ориентирована на развитие технологий «мозг — компьютер» для вживления микрочипов в мозг человека для передачи информации с внешних устройств.

Стоимость программы должна составить 54 млрд рублей. Средства, как сообщалось, планировали выделить из национальных проектов «Наука», «Демография», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика».

Говорилось также, что Президент РФ Владимир Путин одобрил проект в марте, а проработку программы поручили Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно.

Пресс-секретарь Президента РФ отметил, что он сам документа не видел.

«Нет, вы знаете, я не располагаю такими данными, поэтому я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал Песков.