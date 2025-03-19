Минобрнауки одобрило идею обеспечить детей участников СВО бесплатным питанием в колледжах

Министерство образования и науки РФ поддержало инициативу о предоставлении льгот на питание для детей участников специальной военной операции (СВО) в колледжах. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на обращение министерства на запрос депутатов Госдумы Екатерины Стенякиной и Екатерины Харченко, а также сенатора Дарьи Лантратовой.

Ранее парламентарии обратились к вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко с просьбой поручить профильному ведомству организовать льготное горячее питание для детей участников СВО в учреждениях среднего профессионального образования.

В ответе министерства указано, что для обеспечения единых подходов к социальной поддержке детей участников СВО было направлено письмо в подведомственные образовательные учреждения с рекомендацией организовать льготное горячее питание для обучающихся по программам СПО.

По данным министерства, был проведен мониторинг, который показал, что в 308 образовательных организациях из 78 регионов России обучаются 12 554 ребенка, чьи родители участвуют в СВО. На сегодняшний день льготное горячее питание получают 1 579 детей в 49 учреждениях.

Также отмечается, что в 160 образовательных организациях, подведомственных Минобрнауки, обучаются 6 840 детей участников СВО, из которых 782 человека получают льготное горячее питание в 18 учреждениях.

Как пояснила Стенякина, семьи бойцов СВО должны иметь равные льготы. Она выразила благодарность министерству за внимание к этой инициативе и за направление соответствующих рекомендаций в учебные заведения. Теперь колледжи и техникумы смогут обеспечить бесплатным питанием детей участников СВО, и будет сделано всё возможное, чтобы эта мера поддержки была реализована как можно быстрее.

Напомним, что ранее была выдвинута инициатива о введении в школы РФ оценки за поведение. Пробная оценка может быть введена уже с осени.