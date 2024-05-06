Минобрнауки назвало вузы Татарстана, в которых обучают китайскому языку

Обучение китайскому языку в Татарстане ведется в Казанском федеральном университете и Казанском инновационном университете им. В.Г.Тимирясова. Ведущей образовательной организацией по этому направлению считается первый из вузов, рассказали в Минобрнауки РТ.

В КФУ китайский язык изучают около 600 человек. Это студенты бакалавриата по таким направлениям, как «лингвистика», «востоковедение и африканистика», по другим отдельным профилям. По второму направлению обучение ведется и в магистратуре.

«Преподавание китайского языка осуществляется сотрудниками кафедры алтаистики и китаеведения Института международных отношений. Преподавание ведут 24 преподавателя. В структуре вуза есть Институт Конфуция КФУ, который в том числе проводит курсы китайского языка для разных категорий населения», – уточнили в Минобрнауки РТ.

По данным специалистов министерства, расширения перечня вузов, реализующих программы по изучению китайского языка, а также увеличения контрольных цифр приема пока не планируется.

В этом учебном году в вузах республики обучается более 2,4 тыс. граждан КНР. Большая часть из них получает образование в КФУ и Казанской консерватории.

Подробнее о росте спроса на специалистов со знанием китайского языка на рынке труда и вузах, где преподают китайский, читайте в материале «Татар-информа» «Зарплаты 100-200 тыс.: в каких сферах востребованы китаисты и где выучить китайский язык».