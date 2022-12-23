В российских вузах появится курс начальной военной подготовки

В программу бакалавриата и специалитета, а также в дополнительные образовательные программы российских университетов включат модуль по основам военной подготовки. Образовательный курс разработан совместно с Минобороны РФ, сообщается на сайте Минобрнауки России.

«Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе», – говорится в сообщении ведомства.

Образовательная программа создавалась по поручению Президента РФ Владимира Путина и Правительства.

Тематический план модуля состоит из разделов об основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития России, международных отношений, а также правовых основ прохождения военной службы, строевой подготовки, основ тактической, медицинской подготовки и других дисциплин.

Ранее Минпросвещения РФ сообщило о том, что в российских школах с 1 сентября 2023 года начнут преподавать основы военной подготовки.