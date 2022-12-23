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Наука и образование
23 декабря 2022  16:54

В российских вузах появится курс начальной военной подготовки

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В программу бакалавриата и специалитета, а также в дополнительные образовательные программы российских университетов включат модуль по основам военной подготовки. Образовательный курс разработан совместно с Минобороны РФ, сообщается на сайте Минобрнауки России.

«Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе», – говорится в сообщении ведомства.

Образовательная программа создавалась по поручению Президента РФ Владимира Путина и Правительства.

Тематический план модуля состоит из разделов об основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития России, международных отношений, а также правовых основ прохождения военной службы, строевой подготовки, основ тактической, медицинской подготовки и других дисциплин.

Ранее Минпросвещения РФ сообщило о том, что в российских школах с 1 сентября 2023 года начнут преподавать основы военной подготовки. 

 

#Минобрнауки РФ #высшее образование #российские вузы
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