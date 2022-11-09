Курс начальной военной подготовки в российских школах введут в 2023 году

Курс начальной военной подготовки начнут преподавать в российских школах в следующем учебном году. Занятия будут внеурочными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения РФ.

«Внеурочный модуль по начальной военной подготовке будет подготовлен для российских школ и со следующего учебного года будет внедряться в образовательные программы», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Также там уточнили, что получение соответствующих знаний школьниками планируется закрепить на уровне федеральных основных образовательных программ.

Ранее стало известно, что министерство разрабатывает отдельный учебный курс начальной военной подготовки в школах и колледжах.