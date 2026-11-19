Система образования должна не догонять уже существующие изменения, а предвосхищать их, заявил заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин на открытии «Педагогических чтений – 2026» в Академии наук Татарстана.

Приветствуя участников конференции, он обозначил основные задачи, которые стоят перед системой образования.

«Перед нами стоят серьезные задачи, впрочем, как и всегда. Достижение технологического суверенитета, подготовка кадров для приоритетных отраслей экономики, внедрение искусственного интеллекта и цифровых технологий в образовательный процесс, воспитание творческой и мыслящей личности», – перечислил Хайруллин.

Помимо этого важной задачей является подготовка востребованных кадров «от простых филологов до серьезных специалистов». Замминистра отметил, что министерство сегодня ведет системную работу по формированию «банка технологических вызовов и реальных, востребованных производством задач».

«Мощным и разносторонним предприятиям нужны серьезные и подготовленные кадры, начиная с простого филолога и заканчивая серьезным, технически мыслящим специалистом, который видит не только чертежи, но и глубину мысли, знает, как работать с подрастающим поколением», – сказал Хайруллин.