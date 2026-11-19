Выступление воспитанников дошкольных учреждений на открытии "Педагогических чтений"

Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

В Академии наук Республики Татарстан проходит международная научно-практическая конференция «Педагогические чтения 2026: Трансформация научных школ и современные вызовы образования». В этом году мероприятие посвятили 100-летию академика и министра просвещения ТАССР Мирзы Махмутова.

Юбилей татарского деятеля народного образования отметили торжественным открытием, пленарным заседанием и мастер-классами лучших наставнических практик. Основным организатором мероприятия выступил Казанский государственный институт культуры.

На открытии конференции прозвучали видеоприветствия от президента Российской академии образования Ольги Васильевой и президента Академии наук РТ Рифката Минниханова.

«Его [Мирзы Махмутова] работы по теории проблемного обучения и профессиональному непрерывному образованию вошли в основу отечественной педагогики. Обращаясь к его наследию, мы возвращаемся к идеям, которые помогают решать задачи сегодняшнего дня. Научная школа зиждется на преемственности, поэтому тема наставничества, которой уделено особое внимание на этих чтениях, связана с вопросами развития научной школы», – сказала Васильева.

Президент РАО также обратила внимание на сильные педагогические традиции Татарстана. Минниханов же отметил, что для Академии наук Татарстана большая честь выступать в роли соорганизатора данной конференции и принимать в своих стенах мероприятия Чтений.

«Мирза Измаилович был первым секретарем отделения социально-экономических наук Академии наук Татарстана. Сегодня, как молодой ученый, я продолжаю его наследие», – сказала ректор Казанского института культуры и академик-секретарь отделения социально-экономических наук АН РТ Роза Ахмадиева.

В программе секций запланированы выступления на темы исторического и современного опыта развития научных школ; роли наставничества в обеспечении научно-технологического лидерства России и подготовке молодых исследователей; реализации потенциала междисциплинарного взаимодействия; переосмысления педагогического наследия академика Мирзы Махмутова как ресурса решения современных вызовов образования.

Среди спикеров – участники из Москвы, Бишкека, Казани, Набережных Челнов. В формате онлайн, согласно программе Чтений, задуманы выступления спикеров из Китая и Беларуси.

Директор института психологии и образования КФУ, член-корреспондент РАО Айдар Калимуллин выступил с докладом о развитии традиций казанской педагогической школы Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

О развитии теорий проблемного обучения и непрерывного образования на пленарном заседании рассказал профессор кафедры безопасности жизнедеятельности Московского государственного педагогического университета Владимир Мошкин. В частности, благодаря этим теориям вырос уровень преподавания в школах предмета ОБЖ, или Основ безопасности жизнедеятельности.

«Достаточно сказать, что в настоящее время, по сравнению с 1991 годом, число погибающих на дорогах школьников снизилось почти в 8 раз!» – подчеркнул Мошкин.

Последняя тема, как оказалось, действительно актуальна. Отвечая на вопрос корреспондента, Роза Ахмадиева подтвердила, что вызовы, которые стояли перед Махмутовым во второй половине XX века, созвучны вызовам настоящего.

«При его участии был открыт Российский исламский университет, внедрена его концепция системы высшего образования. Это подтверждает, что сегодня, в век научно-технологического развития, мы развиваем его научные направления, заложенный им фундамент», – рассказала «Татар-информу» Ахмадиева.

Полувековые труды Мирзы Мухаметова до сих пор, как отмечалось в выступлениях, служат настольными книгами для практикующих педагогов и методистов, и это наследие необходимо переосмыслять и адаптировать под обстоятельства XXI века.

Мир меняется стремительно, и система образования должна не догонять уже существующие изменения, а предвосхищать их, уверенно заявил заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин. Приветствуя участников конференции, он коротко обозначил основные задачи, которые сегодня стоят перед системой образования.

«Перед нами стоят серьезные задачи, впрочем, как и всегда. Достижение технологического суверенитета, подготовка кадров для приоритетных отраслей экономики, внедрение искусственного интеллекта и цифровых технологий в образовательный процесс, воспитание творческой и мыслящей личности», – перечислил Хайруллин.

Минобр Татарстана и сегодня ведет системную работу по формированию, как выразился Хайруллин, «банка технологических вызовов и востребованных производством задач». Мощной промышленности Татарстана нужны серьезные и подготовленные кадры.

Традиционно мероприятие в Академии наук РТ проводится ко дню преподавателя высшей школы. Профессиональный праздник работников высшего образования был официально утвержден относительно недавно – в 2021 году. Отмечается он 19 ноября, в день рождения Михаила Ломоносова, чье имя по праву носит Московский государственный университет. Сегодня, к слову, исполнилось 315 лет со дня рождения российского просветителя.