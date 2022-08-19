Минобр РТ уволил сотрудницу, которую подозревают в мошенничестве на 22 млн рублей

Министерство образования и науки РТ расторгло трудовой договор с начальником отдела обеспечения государственных заказов. По данным УФАС, она привлекла для участия в аукционе на поставку шлемов виртуальной реальности своих знакомых. Сейчас ведется расследование, которое грозит участникам сделки уголовным наказанием.

В 2019 году министерство заключило госконтракт на сумму 13 млн рублей с единственным участником закупки— ИП Апаковой. Предметом поставки являлось оборудование для кабинета технологии в рамках реализации национального проекта «Образование». Речь идет о 97 комплектах шлемов и компьютеров виртуальной реальности.

«Ответственным должностным лицом по закупке в министерстве на тот момент являлась А.Саматова, замещавшая должность начальника отдела обеспечения государственных заказов. С мая 2021 года трудовой договор с Саматовой расторгнут», – сообщили в пресс-службе Минобра РТ.

Госконтрактом заинтересовалось УФАС Татарстана. Сейчас ведомство проводит расследование дела в отношении Минобра РТ и поставщика виртуальных шлемов.

«Совместно с правоохранительными органами выявлено, что отдельные должностные лица министерства, которые занимаются закупочной деятельностью, привлекли для участия своих «подруг», чтобы они выиграли эти аукционы, создали несколько аффилированных компаний. Все время торги выигрывала одна и та же группа компаний по завышенным ценам. Эти факты сейчас расследуются. Если вина будет доказана, то дело перейдет в уголовную плоскость», – сообщил журналистам заместитель руководителя УФАС по РТ Алмаз Яфизов.

Как пояснили в Минобре РТ, других заявок на участие в аукционе не поступало, вся информация о закупке размещена в Единой информационной системе и является общедоступной. Цены по закупке завышены не были.

По итогам поставки товара его получатели направили в министерство подписанные накладные без замечаний по всем 97 комплектам. Однако спустя более полугода с момента поставки от пользователей стали поступать жалобы о несовместимости поставленного комплекта, при этом по отдельности шлем и ноутбук работали нормально. Контрактом предусмотрена гарантия на товар в течение года. Товар поставщикам заменили к концу 2020 года на другие модели.

При этом в Минобре подчеркивают, что ведомство ничего не знало о «самовольных действиях Саматовой», а когда все выяснилось, оказало следственным органам содействие и предоставило все запрошенные материалы по контракту.

УФАС нашло нарушения в двух госконтрактах, где по спецификации закупаются в одном контракте только шлемы виртуальной реальности с ноутбуками, а в другом – иное оборудование, добавили в ведомстве. Общая сумма по контрактам составляет 22 млн рублей.

Рассмотрение административного дела в отношении бывших должностных лиц министерства и ИП Апаковой отложено до 15 сентября.