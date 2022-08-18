«Люди хоронили родственников вечером»: УФАС Татарстана наводит порядок на кладбищах

Сговор на рынке ритуальных в Набережных Челнах выявили антимонопольщики Татарстана во время проверок в 2022 году. Кроме того, в республике отмечены нарушения при реализации земельных участков, объектов недвижимости и освоении денег по нацпроектам. Об этом журналистам рассказал заместитель руководителя УФАС по РТ Алмаз Яфизов на брифинге в Казани.

Алмаз Яфизов на брифинге в Казани рассказал о нарушениях, которые выявили антимонопольщики Татарстана во время проверок в 2022 году Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Скорее всего, была договоренность с этими организациями начальником кладбища»

Мониторинг рынка ритуальных услуг по всему Татарстану совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводят в эти дни специалисты УФАС по РТ. Эта проверка стала отголоском скандала на кладбище в Набережных Челнах. Видео с дракой могильщиков весной 2022 года облетело соцсети.

«Совместно с региональными органами власти будем смотреть по всем крупным районам. Планируем начать мониторинг. Если люди столкнулись с подобными фактами, они могут сообщить об этом в УФАС», – сообщил Алмаз Яфизов.

Спикер вспомнил нашумевшую челнинскую историю. Могильщики из ритуального агентства «Память» предпринимателя Евгения Ядовина готовили место к захоронению, но объявились люди Ришата Шайхулова, якобы начальника кладбища, и между ними завязалась драка. На место пришлось вызвать полицию.

«Директор кладбища, который не является сотрудником исполкома, имея свои аффилированные компании, кого хотел, того пускал, а другим всячески воспрепятствовал» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Некоторые граждане приходили и рассказывали, как у них обстояли дела. Они только вечером смогли похоронить своих родственников. По факту в отношении директора кладбища возбуждено уголовное дело, оно передано в Набережночелнинский суд. Исполком признан нарушившим статью 16 «Закона о защите прав потребителей». Мы считаем, что без бездействий исполкома это было просто невозможно сделать. Мы видим, что они просто бездействовали, не вмешивались. С чем это было связано? Скорее всего, была договоренность с этими организациями начальником кладбища», – пояснил Яфизов.

Согласно выданному УФАС предписанию, в Набережных Челнах необходимо предоставить свободный доступ любым желающим организациям по оказанию ритуальных услуг осуществлять свою деятельность.

«Директор кладбища, который не является сотрудником исполкома, имея свои аффилированные компании, кого хотел, того пускал, а другим всячески воспрепятствовал. У человека такое горе, а тут еще препоны создаются», – отметил спикер.

Таким образом, жители Автограда были вынуждены отказываться от услуг других предпринимателей и заключать договора по 20-30 тыс. с теми организациями, которые предлагал директор кладбища.

В настоящее время УФАС завершило рассмотрение дела в отношении исполкома Набережных Челнов и ряда организаций, которые осуществляют похоронную деятельность.

«Установлено, что эти лица вступили в сговор, чтобы ограничить других участников рынка по оказанию ритуальных услуг. Решение по ним принято в рамках статьи 11 Закона о защите конкуренции и по статье 16. Выдано предписание, которое на стадии исполнения», – подчеркнул Яфизов.

«В черный список попал казанский поставщик пищевых продуктов, не выполнивший обязательства перед детсадами и школами» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Дети оставались чуть ли не голодными, сейчас все контракты расторгнуты»

Со шквалом жалоб на недобросовестных поставщиков столкнулись в этом году специалисты УФАС Татарстана. В непростых экономических условиях многие компании не могут выполнить обязательства по контрактам, заключенным в 2021 году в связи с санкционным давлением, ростом цен на товары.

По результатам рассмотрения всех обращений в 94 случаях было принято решение о включении организаций в реестр недобросовестных поставщиков. В черный список попал казанский поставщик пищевых продуктов, не выполнивший обязательства перед детсадами и школами.

«К нам поступило 66 обращений от детских садов и школ в отношении одного поставщика. Он не исполнял свои обязательства, хотя цены на товары, которые он предлагает, повысились не так сильно. При этом он даже не старался исполнить свои обязательства», – объяснил представитель УФАС Татарстана.

Известно, что ООО «Толедо-М» занимается поставками продуктов питания, активно участвует во всех закупках, заключает по тысяче контрактов, в основном по Чистопольскому району.

«Он поставляет кисели, растительное масло, сухофрукты, напитки, рыбу, мясо и в большинстве случаев не выполняет свои обязательства, хотя и контракты небольшие – на 30, 60, 100 тысяч рублей. В некоторых случаях он половину товаров все же поставил», – отметил Яфизов.

Спикер пояснил, что благодаря действиям этого поставщика «детям вообще нечего было приготовить». Некоторые заказчики даже принимали решение закупить продукты на собственные средства.

«Дети оставались чуть ли не голодными, сейчас все контракты расторгнуты, организация включена в реестр недобросовестных поставщиков, в том числе и ее учредители. Два года она не сможет участвовать в торгах, даже если директора и учредители создадут новую компанию», – подчеркнул замруководителя УФАС по РТ.

Еще одна жалоба от родителей школьников поступила из Альметьевского района. Люди жаловались, что учебное заведение поменяло меню, но пищевая ценность, состав белков и углеводов в питании изменились в худшую сторону по сравнению с условиями, прописанными в контракте. Калорийность пищи осталась прежней из-за повышения присутствующих в ней жиров.

«Некоторые муниципальные органы просто отбирали у предприятий имущество, которым те пользовались много лет, осуществляли сельхоздеятельность» Фото: © «Татар-информ»

Склады производителей Дрожжановского района объявили «бесхозными»

Сотрудники антимонопольного ведомства провели анализ торгов по реализации земельных участков. Эксперты выяснили, что некоторые муниципальные органы и специализированные службы намеренно сокращают время подачи заявок на участие в торгах, оставляя его в пределах двух часов в день. Компании из других регионов и муниципальных образований приезжают и стучатся в закрытые двери.

«Это приводит к ограничению конкуренции или передаче муниципального имущества без торгов единственному участнику. По подобным фактам выдано пять предупреждений, которые на стадии исполнения. Жалобы поступали из Пестречинского и Лаишевского районов», – пояснил Яфизов.

Сотрудникам и руководителям районных исполкомов вынесены предупреждения.

Сразу 16 жалоб за последние два месяца рассмотрело УФАС от сельхозпредприятий. Заявители сообщили о том, что органы самоуправления Дрожжановского района Татарстана реализуют их объекты недвижимости, которые считают бесхозными.

«Заявители утверждают, что уже много лет используют эти объекты недвижимости для сельхоздеятельности, организуют склады. При этом исполком района решил, что их нужно выставить на торги. Это было недавно. Мы признали все эти факты нарушениями антимонопольного и отраслевого законодательства при проведении торгов, выдали соответствующие предписания», – сказал спикер.

Он добавил, что сейчас готовится материал для возбуждения в отношении должностных лиц административного производства.

«Они, таким образом, просто отбирали у предприятий имущество, которым те пользовались много лет, осуществляли сельхоздеятельность», – отметил эксперт.

Представитель УФАС Татарстана сообщил что, объекты были действительно не оформлены. Но для того, чтобы эту недвижимость сельхозпредприятия могли оформить, они должны были ею владеть на протяжении 15 лет. Как раз такой срок должен был наступить в конце этого года. При этом исполком после поступления информации о бесхозных объектах должен был ждать один год, чтобы оформить их в муниципальную собственность.

Минобр заказал виртуальные шлемы у «подруг», а Минкульт без торгов выплатил субсидии для Сабантуя

Особая работа в регионе проводится по контролю за освоением средств в ходе реализации нацпроектов. В данной сфере количество выявленных нарушений существенно снизилось. Если в 2019-2021 годах число обоснованных жалоб достигало 75-85%, то сейчас этот показатель на уровне 50%. В ходе плановых проверок специалисты УФАС в конце прошлого года выявили нарушения со стороны Минкульта РТ в части предоставления субсидий без проведения торгов.

«Эти субсидии должны были распределяться на равных началах при конкурентной борьбе среди получателей. По этим обстоятельствам в настоящее время дело возбуждено и рассматривается. Министерство культуры РТ предоставляло субсидии на различные культурные мероприятия, начиная от организации выступлений и заканчивая сбором подворий для Сабантуев», – проинформировал Алмаз Яфизов.

Кроме того, УФАС Татарстана продолжает расследование дела в отношении Минобра РТ и поставщика виртуальных шлемов, которые госведомство заказало по нацпроекту «Образование».

«Совместно с правоохранительными органами выявлено, что отдельные должностные лица министерства, которые занимаются закупочной деятельностью, привлекли для участия своих «подруг», чтобы они выиграли эти аукционы, создали несколько аффилированных компаний. Все время торги выигрывала одна и та же группа компаний по завышенным ценам. Эти факты сейчас расследуется. Если вина будет доказана, то дело перейдет в уголовную плоскость», – сказал он.

Эксперт пояснил, что шлемы заказывались для обучения школьников. В настоящее время дело находится в стадии рассмотрения, оно еще не завершено.

«Возбуждено дело сразу по двум статьям – в отношении компаний, участвовавших в торгах, и заказчика. Они в стадии рассмотрения, потому что там много эпизодов. У нас даже есть телефонные переписки, которые свидетельствуют об изначальной договоренности. Цены на шлемы были завышены в несколько раз. Это сговор между заказчиком и поставщиком, чтобы получить деньги, выделяемые в рамках нацпроекта, и освоить их», – подчеркнул Яфизов.

«Муниципалитет не предпринимает никаких мер по надлежащей организации перевозок в городе. Имеется несколько маршрутов, но перевозчики ездят как хотят» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сотрудники УФАС стояли на остановке и считали пассажиров

Не осталась без внимания и сфера транспорта. В настоящее время рассматриваются дела в отношении исполкома Елабужского района по организации внутригородских перевозок.

«Муниципалитет не предпринимает никаких мер по надлежащей организации перевозок в городе. Имеется несколько маршрутов, но перевозчики ездят как хотят. Соответственно, более добросовестные перевозчики поставлены в неравные отношения по сравнению с другими», – проинформировал Алмаз Яфизов.

На деле получалось так, что одни перевозчики подъезжали и забирали пассажиров, а следующие за ними ехали пустыми. В рамках этого дела сотрудники антимонопольного ведомства выезжали в Елабужский район и исследовали пассажиропоток в течение дня.

«Мы стояли на остановке и считали пассажиров», – отметил спикер.

В настоящее время данное дело близится к завершению. Исполком района частично признал вину и готовит материалы, чтобы утвердить расписание с учетом исследований пассажиропотока.

«К нам обратился КНИТУ-КАИ с жалобой на некачественный ремонт в общежитии. В настоящее время разбирательство по делу находится в суде» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Через стену можно было просматривать другую комнату общежития»

На некачественный ремонт в общежитии, проведенный компанией «Сервис-строй», КНИТУ-КАИ пожаловался в УФАС по РТ. В настоящее время разбирательство по делу находится в суде.

«К нам обратился КНИТУ-КАИ с жалобой на организацию «Сервис-строй», которая занимается ремонтом. Они не выполнили обязательства по ремонту общежития. Пришлось съездить в общежитие, посмотреть, и выяснилось, что ремонт выполнен некачественным образом – где-то дверные проемы не соответствовали стандартам, где-то был просто приклеен гипсокартон. Через стену можно было просматривать другую комнату общежития», – объяснил ситуацию Яфизов.

Он отметил, что ремонт был очень плохо сделан. Поэтому УФАС приняло решение о включении «Сервис-строй» в реестр недобросовестных поставщиков. Однако организация с этим не согласилась и решила обжаловать решение в судебном порядке. В настоящее время суд продолжается.

Всего за 8 месяцев 2022 года антимонопольным органом рассмотрено 700 жалоб на организацию и порядок проведения процедур торгов для государственных и муниципальных нужд. Из них в рамках бюджетного законодательства поступило 214 жалоб, из которых 105 признаны обоснованными, выдано 76 предписаний об устранении нарушений. Наиболее часто встречались нарушения в сфере дорожного строительства и стройки, капитального и текущего ремонта, медицины и образования. В этом году за различные нарушения антимонопольным ведомством наложено 2,6 млн рублей штрафов в отношении должностных лиц.