Минобороны заявило об уничтожении до 180 иностранных наемников на Украине

В результате удара ВС России по учебным центрам Вооруженных сил Украины было уничтожено около 180 иностранных наемников. Также на объекте обнаружена крупная партия иностранного оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

«Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам Вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский», — уточнил на брифинге представитель ведомства.

По его словам, в этом месте проходила подготовка и «боевое слаживание иностранных наемников» перед отправкой в районы боевых действий. Кроме того, здесь находились вооружение и военная техника, которые доставили на Украину из стран Запада.

«Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено», — заявил Конашенков.

На встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний Президент России Владимир Путин заявил, что в событиях на Украине участвуют террористы из стран Ближнего Востока и Европы. Он подчеркнул, что присутствие неонацистов на Украине подрывает государственность и разрушает страну.