Путин заявил, что на Украине присутствуют боевики из стран Ближнего Востока и Европы

В событиях на Украине участвуют боевики с Ближнего Востока и ряда европейских стран. Об этом на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний сообщил Президент России Владимир Путин.

«Мы фиксируем там же наличие боевиков с Ближнего Востока, из некоторых европейских стран. Мы знаем, речь их слышим в эфире. Применяют так называемые джихад-мобили, ну то, что начиняют взрывчаткой автомобили и гонят на войска. Но ничего у них не получается и не получится. Но кто они такие, если не неонацисты?» — подчеркнул он.

Путин отметил, что такие действия Киева подрывают государственность и разрушают страну.

Утром 24 февраля Президент России объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Страны Запада осудили действия РФ и начали ужесточать санкции против нее.