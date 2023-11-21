Минобороны заявило об уничтожении беспилотника над Брянской областью

Российские военные рано утром 21 ноября пресекли попытку террористической атаки беспилотником самолетного типа, средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинский дрон над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня около 06.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Никто не пострадал, разрушений нет, добавили в оборонном ведомстве.

Вечером в понедельник, 20 ноября, мы сообщали, что средствами ПВО уничтожен украинский беспилотник над Брянской областью.

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