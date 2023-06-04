Минобороны заявило об отбитой атаке диверсантов в Белгородской области

Российские военные в Белгородской области отбили атаку диверсионно-разведывательной группы ВСУ в районе Новой Таволжанки. По ним нанесли артиллерийский удар, противник «рассеян и отошел», заявили в Минобороны РФ.

«4 июня подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации выявлена попытка ДРГ украинских террористов переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области», – говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, губернатор региона Вячеслав Гладков чуть раньше сообщил, что в Новой Таволжанке ведутся бои с украинской ДРГ. Он также обратился к диверсантам и назначил им встречу, о которой они просили для обмена двух российских военнопленных.