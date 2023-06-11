Минобороны заявило о неудачной попытке Украины атаковать корабль «Приазовье»

Сегодня около 1.30 по Москве шесть украинских надводных беспилотников безуспешно попытались атаковать средний разведывательный корабль «Приазовье» российского Черноморского флота. Об этом заявило Министерство обороны РФ.

Все «быстроходные безэкипажные катера» были «уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя». Утверждается, что на «Приазовье» никто не пострадал и сам корабль не получил повреждений.

Кроме того, в военном ведомстве заявили, что во время нападения, «как и в ходе предыдущих подобных атак», в воздушном пространстве центральной части Черного моря оперировал стратегический разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk Военно-воздушных сил Соединенных Штатов.

По информации Минобороны, «Приазовье» выполняло «задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности» у газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». В ведомстве заверили, что сейчас корабль продолжает выполнение поставленных задач.

Средний разведывательный корабль «Приазовье» проекта 864 «Меридиан» был заложен в польском Гданьске в 1986 году, вступил в состав еще советского тогда Черноморского флота в 1987-м. Помимо радиотехнического вооружения, оснащен двумя шестиствольными автоматическими артиллерийскими комплексами АК-306М калибром 30 миллиметров и ПЗРК «Игла».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минобороны рассказало о неудачной попытке Украины атаковать разведывательный корабль «Иван Хурс». В том бою с украинской стороны участвовали три надводных беспилотника.