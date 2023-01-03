В Госдуме ответили на заявления о новом наступлении России на Украине

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев ответил на заявления о якобы новом наступлении России на Украине. Он заявил, что даже если ВС РФ готовят наступление, то об этом никто не узнает, а также сообщил о главных задачах военных на ближайшее время.

Ранее о том, что российские военные, призванные в рамках частичной мобилизации, прошли обучение и готовы к большому наступлению, заявил бывший командир полка «Азов»* Максим Жорин.

«По поводу нашего наступления: если оно и готовится, про это никто никогда не узнает, в том числе ВСУшники», — заявил Гурулев URA.RU. Основной задачей российских войск, по его словам, является поиск направления главных ударов, важно «суметь обмануть противника и нанести ему максимальное поражение», окружив его. «Вот к этому и будем стремиться», — заключил депутат.



Гурулев также заявил, что боевой потенциал ВСУ сокращается – по его словам, не хватает особенно обученных людей.

*Признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в России